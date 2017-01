EL diputado federal Alejandro Domínguez envió una carta para acreditar que no comparte las opiniones de los senadores Patricio Martínez y Lilia Merodio. Dijo respetar las opiniones de sus compañeros de partido, pero negó participar o estar de acuerdo en una rebelión al interior del tricolor. Alejandro subrayó que el aumento en la gasolina fue producto de una decisión de la Comisión Reguladora de Energía. La legislatura a la que pertenezco no aprobó en su ley de ingresos la medida en cuestión, expresó el coordinador de la bancada tricolor de Chihuahua en San Lázaro. Donde sí coincide Alex es en un llamado a comparecer ante la cámara de los secretarios de Energía y Hacienda, así como del presidente de la Comisión Reguladora de Energía. En pocas palabras, lisa y llanamente, Domínguez pidió que no le echen en el mismo costal que al Patricio y la Merodio. Rechazo las expresiones en las que se atribuye a mi persona una conducta de molestia hacia la dirigencia de mi partido; soy un convencido en el uso del diálogo para la construcción de acuerdos, creo que debemos ser receptivos ante el humor social existente, pero con alternativas de solución que estén dentro de las facultades que tenemos como legisladores federales, anotó el diputado federal.