EL Fiscal Peniche giró las instrucciones pertinentes para alistar al grupo de los antimotines. Son alrededor de 300 elementos policiacos, preparados para cualquier eventualidad de Año Nuevo. Se supone que los elementos apoyarán al estado si se desbordan las manifestaciones por el gasolinazo. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pues se vale manifestarse pero algunos puntos son de seguridad nacional y estatal. Los agentes ya fueron prevenidos y están encuartelados para la primera llamada. Como diría el comediante Facundo, la cosa se pondrá sabrosita, ya que así fue anunciado en las redes sociales por todo mundo. Son los mismos antimotines que se usaron en palacio para deshacer las protestas de El Rojo y su gente en el tema del Vivebús. Aunque algunos funcionarios de palacio apoyan las manifestaciones, como pudieran ser El Paisa y Víctor Quintana, hay resquicios que deben ser protegidos.

EL diputado federal Alejandro Domínguez se la pasó en navidad y fin de año enseñando pierna, así como se oye. Es que, entre priistas, boleros y amigos, el legislador entregó 700 piezas en la temporada. Alejandro culminó el ordinario en la cámara y anda chambeando ahora en tierras chihuahuitas. En lo político, dicen que ya entregó al comité ejecutivo nacional la lista de los posibles delegados para Chihuahua. Están Fernando Moreno Peña, ex gobernador de Colima, Fernando Ortiz Arana, ex senador de la república, Melquiades Morales, ex gobernador de Puebla y Enrique Burgos, ex gobernador de Querétaro y senador de la república. Se supone que allá por el mes de enero, el CEN hará llegar a estas norteñas tierras al que dirija el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal. Mientras tanto, a Dios rogando y con el mazo dando, aquellos que andan tras el edificio de La Dale.

SI por la víspera se sacan los días, hay que tomar providencias para empezar el año, porque éste arranque será bastante distinto. Todas las organizaciones sociales, sin excepción, han anunciado severas acciones para reprochar al gobierno federal el gasolinazo. A tal extremo han llegado las cosas, que el líder barzonista, Heraclio Rodríguez Zepeda, El Yako, advirtió que nadie entrará ni saldrá de la ciudad el próximo lunes, dos de enero. No se entiende, la verdad de las cosas, bien a bien, cuál es el beneficio popular de estas acciones, pero así está el asunto. Los camiones de transporte foráneo, como los Omnibús de México, y las compañías fleteras, anunciaron ya, aún antes que se aplique el gasolinazo, aumentos en la prestación de sus servicios. Y así será, sucesivamente, en el transcurso de los primeros días, cuando se desate la llamada cascada de aumentos a raíz del alza en las gasolinas. El año nuevo empezará con los trenes bloqueados, las gasolineras paralizadas, las carreteras estranguladas y oficinas de gobierno tomadas. Así que, mientras llega el 2017 y la crisis político-económica, pues, ni modo, a brindar, y salud.

ALGUNOS a quienes les gusta el deporte de la contradicción y cuchilear a los demás, quieren ver una incongruencia en Víctor Quintana. Que el secretario de desarrollo social, por ser un funcionario estatal relevante, apoye las manifestaciones contra el gasolinazo, les espanta y les hacer persignarse tres veces seguidas. Hasta un rosario completo a las cinco de la mañana, hincados en su habitación, deben haberse recetado, al ver en el muro de face de Víctor el mensaje del viernes. Quintana dijo apoyar las manifestaciones contra el alza al combustible, debido a que esto representa el fracaso en materia energética y económica de Peña Nieto, El hecho de ser un secretario estatal, no le impide efectuar esas anotaciones, más cuando el mismo personaje subraya que son positivas siempre y cuando sean pacíficas. Si no lo hiciera, los mismos que lo critican por ser funcionario, la criticarían por ser incongruente. Sin embargo, Quintana ha demostrado ser igual afuera que adentro del gobierno, pues no ha cambiado sus posturas políticas frente a los grandes problemas nacionales.