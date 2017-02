AYER circuló la lista de los nuevos catedráticos que entraron a la facultad de derecho para sustituir a los 40 cesados al inicio de clases. Algunos son de los que había corrido Carretote, otros son nuevos y unos más son grillotes que entran como cuña para ayudar en la elección que se avecina. Son Roberto Montañez, Jessica Sáenz, Pedro Oliva, Lucia Chavira, Lucha Castro, Paulina Morales, Jaime García Chávez, Silvia Villasana, César Wong, Adrián Jacquez, Jorge Simental Ortega, Karla Reyes, Claudia Espino, Fernando Cereceres y Gustavo Silva de la Rosa. Algunos de estos casos, como el de César Wong y Adrián Jacquez, son verdaderos monumentos al burocratismo, pues no daban clases porque fueron corridos por el ex director pero cobraban íntegramente como si trabajaran. El objetivo es cambiar radicalmente el escenario para la siguiente elección de director, si el amparo no los alcanza.

LOS Juarenses no saben cómo es que El Paisa les ha perdonado algunos logos de Chihuahua Vive en hospitales de aquella frontera. En el hospital de la Mujer y otros dos que se encuentran en la avenida Triunfo de la República todavía penden el gran logo rojo con el eslogan de la era duartista. En cambio en la capital se borró todo rastro que pudiera recordar aquella imagen que se veía hasta en la sopa de cuando César Duarte era gobernador, por ejemplo en el Hospital General en una de las paredes del lado estaba una gran imagen que a los días de haber tomado protesta el paisa desapareció y solo quedó la estructura metálica que brilla con el sol, también de inmediato se quitó la frase de la Plaza de la Grandeza en donde se formaba la frase Chihuahua Vive en grandes letras de metal.

EL Tecnológico de Chihuahua como que no haya la suya y sigue en descenso en materia de eficiencia y grilla. El jueves le aceptaron la renuncia al ingeniero Manolo López Rodríguez, aunque había dejado de firmar hace varias. Dicen que fue impuesto por Carlos Méndez, cuñado del actual director de la institución, pero les tronó hace rato. Los que saben de asuntos tecnológicos aseguran que a pesar de los pesares dejo de gustarle amolar a sus compañeros maestros. Fue compañero de Fidel Chávez en la elección pasada, en cuya planilla ocupó la dirección de conflictos y al perder fue absorbido a la subdirección del plantel. También, se supo, solicitó beca comisión para irse hacer un Doctorado, Elpidio Zárate, jefe del departamento de Química, solo que no le dan respuesta. Las razones son las mismas: la gestión administrativa está muy deshumanizada en el ITCH. Es difícil hallar quien quiera ocupar esos cargos con esos jefes, la verdad de las cosas. No les atrae ni siquiera la compensación económica.

LOS proveedores de medicamentos en el estado andan enchilados por el madruguete que les dieron en la licitación de 1,400 mdp. A medianoche, el doctor Ernesto Ávila, secretario de salud, ordenó subir los resultados de la convocatoria. Dicen que uno de los concursantes se llevó el pastel completo sin repartir una tajadita para los demás. Y por más que se preguntaban quién, los asistentes a una reunión secreta nada más se volteaban a ver, porque no era ninguno de ellos. El funcionario estatal canceló dos o tres veces la licitación pública más transparente del estado. Convocó a medios para testificar el insólito caso pero repentinamente informaba que no habría de papa. Al final, a oscuras, sin medios, sin boletinazo siquiera, en la más completa opacidad, dieron el zarpazo. Y todavía más, si alguien quiere entrar a la página de la secretaria de salud para ver el tema de la licitación, resulta que debe contar con una clave de acceso para entrar a la info. Es decir, por esa rendija no se ha colado el nuevo amanecer y la oscuridad reina aún en la materia.