EL diputado Alejandro Domínguez se subió al tren de la renovación en el Comité Directivo Estatal del PRI. Después de misteriosas conversaciones en la capital del país, se dejó ir con todo en pos de doña blanca de tricolor ropaje. La semana pasada estuvo en Madera, la tierra más fría del estado, y también la más caliente, para dialogar con militantes priistas. Habló de la necesaria unidad interna del revolucionario institucional y de la imperiosa tarea de atender a la militancia. Hay que lograr acuerdos que permitan al tricolor constituirse en una oposición razonable y responsable. Los militantes le extornaron al legislador federal que les consulten cuando sean tomadas las decisiones y no que solo les avisen cuando ya las cosas están hechas. Alejandro andaba entre azul y buenas noches en eso de buscar la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI, pero su incursión con las bases en los municipios representa sin duda un sí a su intención.

LA declaración tres de tres de Pardiñas incluye un renglón en el cual el declarante debe anotar el partido político al que pertenece. En el caso del estado, tras una breve revisión, se encuentra que hay panistas, no-panistas y panistas raros que no se pensaba que eran panistas. No son panistas, según su propia expresión, Alejandra de la Vega, Víctor Quintana, César Augusto Peniche, La Stefany Olmos y María Teresa Guerrero, esta última que en ese rubro escribió “otro”. Sí son panistas, pero qué raro, Norma Ramírez Baca, de Obras Públicas, Agueda Lozano, de la secretaría de cultura y Rubén Chávez, secretario de desarrollo rural. Los panistas tradicionales, por así decirlo, ademas de El Paisa, que es el único panista que no es azul, sino rojo, son Gustavo Madero, Ana Herrera, César Jáuregui Robles, Arturo Fuentes Vélez y Rocío Reza Gallegos.